Lattergas stjålet

Tyvene får det måske sjovere. Men det gør patienterne ikke nødvendigvis.



Tandklinikken på Højslev Skole har mistet en flaske med lattergas.



Flasken var placeret i et stålskab uden for klinikken. Gerningsmændene har benyttet en vinkelsliber til at få adgang til flasken, som de søndag klokken 04.24 stak af sted med fra klinikken på Skolevej.



Ifølge vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen, har gerningsmændene ikke været indenfor på klinikken.



joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her