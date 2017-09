Fodgængere sikres mod sammenstød med altaner

Altanerne på entreprenør Kaj Ove Madsens nye byggeri i Asylgade i Skive stikker et pænt stykke ud over fortovet.



Derfor skal der findes en løsning, så man undgår, at fodgængere og bilister rammer altanerne.



- Altanerne til lejlighederne i stueetagen holder sig inden for Kaj Ove Madsens ejendom. Men det ser ud som om, de stikker ud over det offentlige fortov, fordi det ikke kan ses, at den del af det nuværende fortov hører til Kaj Ove Madsens ejendom, siger Gert Havgaard, teamleder i Skive Kommunes bygningsafdeling.



Problemet kan for eksempel løses ved, at fortovet under altanerne i stueetagen får en anden belægning, så fodgængere ikke bruger den del af arealet, som nu er belagt som fortov.



Altaner på første sal ud mod Asylgade rækker ud over Kaj Ove Madsens ejendom og lovlig langt ud mod kørebanen.



- Nogle af de altaner kan lastbilchauffører risikere at ramme, hivs de kører op på fortovet, oplyser Gert Havgaard.



Man kan for eksempel forebygge, at lastbiler kører op på fortovet og rammer en altan, ved at sætte pullerter op langs fortovet.



LØSNING MED I PROJEKTET



Kaj Ove Madsen er allerede på vej med en løsning.



- Jeg kan godt forstå, at man kan være bange for, at nogle går ind i altanerne i stueetagen. Vi har for eksempel også blinde og svagtseende at tage hensyn til. Vi laver en forhøjning i fortovet, hvor skellet er, og lægger sort grus på stykket mellem forhøjningen og huset. Det er med i projektet, oplyser Kaj Ove Madsen.



Altanerne på første sal mener han ikke stikker for langt ud. Men Kaj Ove Madsen kan godt se et dilemma.



- Der sker ikke noget, men der kan ske noget, og det kan vi ikke have - for eksempel i forbindelse med trafik af lastbiler fra Aa­kjærskolen. Vi vil sørge for, der bliver sat nogle søjler op, så biler ikke kan køre op over fortovet, siger Kaj Ove Madsen.



FLERE BOLIGER PÅ VEJ



De første lejere flytter ind i det nye hus på hjørnet af Asylgade og Vestergade den 1. oktober. Kaj Ove Madsen har et par ledige lejligheder tilbage i det nye byggeri.



Han er ved at sætte gang i arbejdet med at få ombygget hovedbygningen på Resenlund til lejligheder. Her havde Skive Musikskole lokaler indtil for kort tid siden.



Desuden venter indretning af lejligheder i det tidligere posthus midt i Skive. Herefter kommer byggeri af nye lejligheder ved Skive Å, når maskinforretningen J. Hundahl flytter fra Kaj Ove Madsens ejendom mellem Brårupgade og Skive Å til fordel for nye lokaler ved Herningvej i Skive.



Herefter vil Kaj Ove Madsen iværksætte byggeri af nye huse med lejligheder ved Skive Å.



- Vi har venteliste til en lejlighed i vores huse i Åparken i Skive. Efter Skive Kommune byggede den nye bro over Skive Å i nærheden, er ventelisten blevet større, fortæller Kaj Ove Madsen.



Han arbejder med en plan om at opføre flere huse ved Skive Å med op til 160 lejligheder oven i dem, han allerede har i området.

