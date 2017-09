Nyt Skive-band klar med sin første video - se den her

Bandet Danny McMillan, der har base i Skive og Stoholm, er nu ude på Youtube med orkestrets første video »All I Wanna See«.



Nummeret er i lighed med foreløbig tre andre numre fra Danny McMillan også tilgængelig på streamingtjenester som Spotify.



Danny McMillan er opkaldt efter sanger og guitarist i orkesteret Danny McMillan, Stoholm. Danny McMillan blev i juni færdig med sin studentereksamen på Skive Tekniske Skole. De øvrige medlemmer af orkesteret - Heisam Azzam (klaver) og Andreas Møller Thomasen (bas) og Thomas Vangsgaard (management og sociale medier). De tre går i samme klasse, 3. b, på Skive Gymnasium.



- »All I Wanna See« er uden tvivl vores hidtil mest gennemførte projekt, og vi har gjort det hele selv. Alt fra indspilning til videoproduktion har vi selv stået for, og vi er alle meget tilfredse og stolte over resultatet. Det er altid fedt, at folk kan lide, hvad man har lagt mange kræfter i, og vi må sige, at folks støtte og interesse er super, fortæller Thomas Vangsgaard.



Videoen blev indspillet på Skive Gymnasium & HF, som også lånte bandet udstyr til optagelsen. Musikken indspiller trioen hos Danny McMillan.



»All I Wanna See« skrev Danny McMillan, inden orkestret Danny McMillan blev lavet for godt og vel et halvt år siden. Danny McMillan bor hos sin mor, Anne Grethe Sørensen, i Stoholm. Han blev født i Australien, som han boede i, til han var seks år. Andre numre har medlemmerne af bandet skrevet sammen.



- Vi fandt sammen, efter jeg mødte Heisan til en fest, og vi kom til at tale om musik. Vi aftalte at mødes på Skive Gymnasium for at spille sammen. På måde blev Danny McMillan til, fortæller Danny McMillan.



Orkestrets musik befinder sig i singer-songwriter-området, det samme område som for eksempel Mads Langer gør sig i. Musikken er præget af akustiske instrumenter og er forholdsvis rolig og meget melodiøs.



- Det er svært at sætte sin egen musik i en kasse. Men jeg vil kalde den lyttervenlig musik. Vi vil lave musik, vi selv godt kan lide, og så håber vi, at andre også kan lide den. Vi vil ikke gå på kompromis med os selv for at tilfredsstille andre, siger Danny McMillan.



Orkestret har optrådt flere gange. Det deltog i Skive Musiklegat-koncerten og Spot Festival i år, ligesom det optrådte under et sankthans-arrangement på Strandtangen i Skive. Det er også engageret til et Støt Brysterne-arrangement i Skive. Og de tre i bandet vil noget med musikken.



- For mit vedkommende er det plan B at gå i gang med en uddannelse. Musik er min plan A, siger Danny McMillan.



Se videoen herunder:

