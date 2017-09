Skive Løbet nærmer sig 4000 deltagere

Der bliver indgået væddemål og talt deltagere, lige til startskuddene lyder.



Foreløbig har cirka 3500 meldt sig til Skive Løbet. Arrangørerne håber på nogle hundrede flere. Og nogle af deltagerne vil sandsynligvis først tilmelde sig på selve løbsdagen.



Formanden for udvalget, der står for Skive Løbet, Viggo Poulsen, er opmærksom på, at antallet af deltagere ved løbet ofte har været højere. Og han har indgået væddemål med nogle af de mange frivillige, som i løbet af weekenden vil være engageret i forbindelse med afviklingen af Skiveegnens største motionsweekend, der lørdag bød på cykelløb og søndag på løb.



- Vi plejer at runde cirka 4000 deltagere. Og det tror jeg da også, at vi gør i år, siger Viggo Poulsen.



Flere firmaer og institutioner har tradition for gruppevist at tilmelde sig. Og i år er ingen undtagelse, bekræfter Viggo Poulsen og fortæller:



- Vi har et par store grupper. Skive Gymnasium har meldt sig med 328 deltagere, og DEIF A/S har tilmeldt 226.



Formanden fortæller også, at Dantherm har tilmeldt 170, Sparekassen Vendsyssel 121 og Skive College 117, mens Skov A/S har motiveret 109 mænd og kvinder til at begive sig ud på ruterne. På grund af eftertilmeldinger kan der opstå variation i tallene i forhold til det endelige antal og det antal, som redaktionen har fået oplyst i forbindelse med artiklen.



Viggo Poulsen håber, at der søndag vil være så godt vejr, at det ingen indflydelse vil få på afviklingen af arrangementet. Fredag oplyste oplyser han, at arrangørerne umiddelbart ingen planer har om at sørge for et ekstra lag flis på stierne i skoven.



Til gengæld glæder han sig til første løbsafvikling på Strandtangen, hvor flere telte og andet udstyr de seneste dage er skudt op. Der er mindre plads, og det ser umiddelbart ud til at være mere trangt på området, end det har været tilfældet på Dyrskuepladsen, hvor løbet de seneste mange årtier er blevet afviklet.



- Det er lidt mere tæt på Strandtangen. Men det har også været vores mening, at vi skulle rykke tættere sammen i stedet for, at de forskellige aktiviteter plejer at foregå i områder, der ligger et stykke fra hinanden, siger Viggo Poulsen.



Han glæder sig til at høre deltagernes reaktion på de nye omgivelser, der også betyder, at start og mål vil være flyttet. Ruter vil være ændret, men strækninger af de gamle vil også søndag lægge underlag til løberne.



- De nye ruter er sådan, at løberne kommer ind på de gamle ruter, siger Viggo Poulsen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: