Snævert nederlag i Viborg

Heller ikke i syvende forsøg lykkedes det for Skive IK at få en sejr i 1. division. Søndag blev det til et nederlag på 2-3 i Viborg, som trods 120 minutters pokalfodbold i benene fra torsdag havde fysik og energi til ikke at gå ned.



SIK kom foran ved Thomas Dalgaard efter 16 minutter, men var bagud 1-2 ved pausen. I anden halvleg udlignede Mathias Pedersen på et flot langskud, og så kom sejrsmålet med 10 minutter igen, da ellers fremragende Andreas Raahauge gav en ripost til Christian Sivebæk.



VFF’s to øvrige mål blev sat ind af en anden, tidligere SIK’er, Andreas Albers.

