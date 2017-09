Uvis fremtid for talentarbejde efter SIK-udtrækning

Fodboldsamarbejdet FC Salling kan være tæt på at have fået dødsstødet. Det store trækdyr i projektet, som er designet til at sætte talentarbejdet blandt egnens ungdomsspillere i system - Skive IK - trækker sig nemlig med udgangen af efteråret. Efter drøftelser i moderklubben og i Skive IK Elite er man nået til den konklusion, at det er for dyrt at være med i FC Salling.



»Det er ikke muligt at skabe grundlag for en økonomi i balance. Dette blandt andet set i lyset af både SIK Elite og SIK moderklubs regnskabsmæssige resultater de sidste 4-5 år, som ikke giver mulighed for at tilføre FC Salling de ønskede midler,« skriver Skive IK i en pressemeddelelse.



Det efterlader de øvrige fem klubber i uvished. Roslev IK og Højslev Station gik oprindelig med i samarbejdet, da Skive IK inviterede, og så sent om i dette forår kom Spøttrup MS, Stoholm og Ørslevkloster med og fordoblede antallet af parthavere.



De fem klubber skal nu mødes tirsdag den 19. september for at drøfte, om man kan løfte FC Salling på egen hånd.



SIK holder foreløbig dørene åbne for, at man kan være med i et fortsat samarbejde omkring pigefodbolden, da det er langt mindre omkostningstungt end hos drengene, forklarer Kim Kock, formand for moderklubben.



